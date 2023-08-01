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Міноборони Польщі підтвердило, що білоруські гелікоптери порушили державний кордон

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 21:00
Міноборони Польщі підтвердило, що білоруські гелікоптери порушили державний кордон
Фото: Eliza Kowalczyk

Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Деталі: Міноборони Польщі стверджує, що польський повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону – про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

"Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Тому сьогодні вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору", – пояснили у відомстві.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Також Польща поінформувала про інцидент НАТО й вирішила викликати до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.

"Нагадаємо, що останнім часом Росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі. З огляду на можливі подальші провокації закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським та білоруським режимами", – підсумовується в заяві.

Як відомо, у Білорусі деякий час перебувають бойовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в Росії. Польська сторона неодноразово підкреслювала, що "вагнерівці" становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору – умовного перешийка по лінії польсько-литовського кордону, що відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.

Теми: ПольщаБілорусь
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