У Лукашенка відмовились визнати порушення кордону Польщі та звинуватили Варшаву

Міністерство оборони Білорусі заявило, що порушення двома білоруськими гелікоптерами повітряного простору Польщі в районі Підляського воєводства не було, натомість звинуватило Варшаву у тому, що такі твердження робляться для "виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Джерело: заява Міноборони Білорусі, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Білоруське Міноборони вважає, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", – додали там.

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