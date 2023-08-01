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Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з Краснодарського краю – Повітряні сили

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 23:08
Росіяни запустили по Україні Шахеди з Краснодарського краю – Повітряні сили
Фото: Getty Images

Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська!"

Деталі: Повідомляється, що орієнтовний час входження в повітряний простір України – після опівночі.

"При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - підкреслили в Повітряних силах.

Теми: ШахедвійнаРосіяУкраїна
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