Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з Краснодарського краю – Повітряні сили
Вівторок, 1 серпня 2023, 23:08
Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська!"
Деталі: Повідомляється, що орієнтовний час входження в повітряний простір України – після опівночі.
Реклама:
"При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - підкреслили в Повітряних силах.
ВІДЕО ДНЯ