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Масштаби ампутацій в Україні сягнули рівня Першої світової війни – WSJ

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 23:55
Масштаби ампутацій в Україні сягнули рівня Першої світової війни – WSJ
Фото: Getty Images

За час російської військової агресії кількість українців, які залишились без однієї чи декількох кінцівок, сягнула 20-50 тисяч, що можна порівняти з масштабами Першої світової війни.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Однак фактична кількість тих, хто втратив кінцівки, може бути ще вищою, адже для протезування потрібен час. При цьому деякі поранені чекають ампутації протягом тижнів і місяців.

Видання з посиланням на оцінки благодійної організації Houp Foundation, зазначає, що через війну серйозні поранення дістали 200 тисяч людей, а ампутації потребують близько 10%.

Також вказується на вартість протезів, які коштують недешево, ціни на деякі сягають 50 тисяч євро. У той же час українська влада платить пораненим до 20 тисяч євро. Цивільним особам, які отримали поранення, важко дозволити собі лікування.

Видання нагадує, що у Першій світовій війні кінцівки втратили близько 67 тисяч німців та 41 тисячі британців.

Теми: війнаУкраїнажертви
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