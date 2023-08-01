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Моравецький про виклик посла Польщі в Києві: Таких помилок не повинно бути

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 23:59
Моравецький про виклик посла Польщі в Києві: Таких помилок не повинно бути
Матеуш Моравецький, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника Офісу президента Польщі Марчина Пшидача, зазначивши, що "таких помилок не повинно бути".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Моравецького

Деталі: Він підкреслив, що виклик польського посла – "представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення Росії в Україну" до МЗС України "не повинен був відбутися".

"У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути", – написав прем’єр Польщі.

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Що було раніше:

  • У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
  • В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".
  • Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
  • Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Теми: ПольщаУкраїна
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