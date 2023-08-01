Моравецький про виклик посла Польщі в Києві: Таких помилок не повинно бути

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника Офісу президента Польщі Марчина Пшидача, зазначивши, що "таких помилок не повинно бути".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Моравецького

Деталі: Він підкреслив, що виклик польського посла – "представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення Росії в Україну" до МЗС України "не повинен був відбутися".

"У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути", – написав прем’єр Польщі.

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