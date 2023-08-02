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Україною ширилася повітряна тривога

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 03:58
Україною ширилася повітряна тривога
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: У столиці сигнал повітряної тривоги спрацював о 02:21.

Тривогу оголошували у низці центральних і північних областей, а також на Одещині.

Повітряники попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Доповнено о 03:58. На території областей, де була загроза застосування окупантами ударних безпілотників, – відбій тривоги.

Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
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