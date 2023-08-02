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США готують новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 08:39
США готують новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати в другу неділю серпня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. 

Джерело: "Європейська правда", Politico

Деталі: За інформацією видання, Міністерство оборони Сполучених Штатів очікує, що про наступний транш у Вашингтоні оголосять вже на початку наступного тижня.

У публікації йдеться, що Київ з нетерпінням чекає на прибуття американського танка Abrams, який очікується в Україні вже на початку вересня і може допомогти прорвати російську лінію оборони.

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Водночас співрозмовники видання у Пентагоні очікують, що український контрнаступ продовжуватиметься щонайменше протягом осені, і, можливо, триватиме до зими.

Нагадаємо: 

  • Минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
  • Допомога містить зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS і комплексів HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортер Stryker, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, а також 120-мм та 60-мм мінометні міни.
  • Крім того, у пакеті американської військової допомоги – ракети TOW, безпілотні авіаційні комплекси Hornet, авіаційні ракети Hydra-70, "тактичні аеронавігаційні системи", підривні боєприпаси для подолання перешкод, понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат, прилади нічного бачення та тепловізійні системи, а також запчастини й навчальні боєприпаси.
  • Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 мільярда доларів.
  • Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

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Теми: СШАдопомога Українізброя
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