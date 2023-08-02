РФ формує нові підрозділи, але цього недостатньо без посилення мобілізації – розвідка Британії

Росія протягом останніх двох місяців формує нові великі підрозділи для посилення своїх сухопутних військ, однак потрібно проводити нову хвилю мобілізації.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 2 серпня, опублікований в Twitter, Європейська правда

Деталі: У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовувала мобілізованих резервістів для поповнення вже існуючих підрозділів або у складі піхотних частин територіальної оборони.

РФ рідко створює нові загальновійськові формування, такі як загальновійськові армії, які мають бути самодостатньою силою. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом показав себе слабко, додають у розвідці.

У відомстві припускають, що будь-яке нове російське формування будуть використовувати як резервну силу в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили для протистояння з НАТО.

Дослівно: "Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати навіть одну нову армію".

Що передувало: В огляді за 1 серпня британська розвідка повідомляла про активні бої на півдні України, а також про проблеми, з якими стикаються російські окупаційні війська.