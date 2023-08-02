Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ формує нові підрозділи, але цього недостатньо без посилення мобілізації – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 09:51
РФ формує нові підрозділи, але цього недостатньо без посилення мобілізації – розвідка Британії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГУР

Росія протягом останніх двох місяців формує нові великі підрозділи для посилення своїх сухопутних військ, однак потрібно проводити нову хвилю мобілізації.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 2 серпня, опублікований в Twitter, Європейська правда

Деталі: У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовувала мобілізованих резервістів для поповнення вже існуючих підрозділів або у складі піхотних частин територіальної оборони.

РФ рідко створює нові загальновійськові формування, такі як загальновійськові армії, які мають бути самодостатньою силою. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом показав себе слабко, додають у розвідці.

Реклама:

У відомстві припускають, що будь-яке нове російське формування будуть використовувати як резервну силу в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили для протистояння з НАТО.

Дослівно: "Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати навіть одну нову армію".

Що передувало: В огляді за 1 серпня британська розвідка повідомляла про активні бої на півдні України, а також про проблеми, з якими стикаються російські окупаційні війська.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіямобілізаціяРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Велика Британія
Британський регулятор просить громадськість висловитися щодо угоди між Microsoft і Activision Blizzard
ЗМІ дізнались, чому Британія не визнала "ПВК Вагнер" терористичною організацією
Міноборони Британії вважає, що контрнаступ України йде за планом
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: