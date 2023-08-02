За добу через агресію РФ двоє людей загинули, 13 поранені – ОВА

Внаслідок російської агресії за добу щонайменше двоє людей загинули, 13 дістали поранення.

Джерело: звіти ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Київщині вночі – чергова атака "Шахедами". В області активно працювало ППО. За попередньою інформацією – влучань та постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загорання приватного будинку, пошкоджено гараж та автомобіль. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.

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Ще в одному населеному пункті уламками було пошкоджено дах магазину. Наразі наслідки усуваються. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів (54 вибухи), використовував міномети, артилерію. Росіяни обстріляли Сновську, Новгород-Сіверську, Городнянську, Семенівську громади. Попередньо — без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 7 обстрілів. Зафіксовано 49 вибухів. Обстріляно 5 населених пунктів у Білопільській, Миколаївській, Середино-Будській, Великописарівській громадах. Ворог гатив з мінометів, артилерії та гранатометів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок протягом дня було здійснено 27 ворожих обстрілів. Зафіксовано 200 вибухів.Обстріляно 22 населених пункти у 7 громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.

Краснопільська громада: мінометний обстріл (6 вибухів), артилерія (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

Есманська громада: міномет (34 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу НУРС); пошкоджено складське приміщення приватного підприємства та трактор.

Середино-Будська громада: гранатомет (4 вибухи), міномет (5 вибухів).

Дніпропетровщина: протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду.

Минулося без загиблих і постраждалих; встановлюються наслідки ворожих атак.

У вівторок вдень агресор атакував Нікопольщину. Вгатив з важкої артилерії по районному центру. Дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: за минулу добу військові рф здійснили 97 обстрілів по 20 населених пунктах області.

14 авіаударів ворог завдав по Гуляйполю, Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці, а 74 артобстріли - по території Гуляйполя, Новодарівки, Малинівки, Червоного, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Ольгівського, Чарівного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, Павлівка та Лобкового. Крім того, зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Верхній Терсі, Новодарівці й Темирівці, 2 ворожі БПЛА-атаки по Гуляйполю та Малим Щербакам, а також ракетний удар по Таврійському.

Під час авіаційного удару рашистами по Оріхову поранення отримав 42-річний чоловік, його оперативно направлено до лікувального закладу.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Петропавлівка, Нестерне Чугуївського району і Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.

Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, поранений чоловік близько 40 років. Стан пораненого — важкий.

Внаслідок удару по с. Петропавлівка Куп’янського району (попередньо — авіабомбою ФАБ-500) пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися масштабні пожежі.

Луганщина: Невське та населені пункти навколо щодоби страждають від російської артилерії. Також під обстрілами Білогорівка.

За добу противник здійснив 105 обстрілів (477 снарядів).

Із 1 серпня в окупаційній адміністрації Рубіжного видають перепустки на відвідування міста, які діють 30 діб. Без них до населеного пункту без наявної реєстрації не пропускають.

Донеччина: росіяни здійснили 26 обстрілів. Постраждали населені пункти: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Дружківка, Гірник, смт. Велика Новосілка, с.Благодатне, с.Острівське, с.Рай-Олександрівка, с.Соловйове, Слов'янськ.

Пошкоджено 26 житлових будинків, господарча споруда, складське приміщення, ЛЕП, цивільний автомобіль, будівля колишнього підприємства.

По області за добу: 3 поранених.

Миколаївщина: у вівторок протягом дня та у середу вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також у вівторок – ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

У вівторок ввечері та зранку середи ворог завдавав ударів по Куцурубській громаді. Минулося без постраждалих.

Одещина: нічна атака безпілотниками, випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.

Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

Внаслідок атаки виниклі пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор. Рятувальні служби працюють. Дані щодо постраждалих та пошкодження уточнюються.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 74 обстріли (441 снарядів), з них по м. Херсон – 7 обстрілів (31 снаряд).

Було збито повітряних цілей противника: БПЛА "Ланцет" – 4.

Ворогом влучено в райони 31 населеного пункту області; територію та будівлю Херсонської міської клінічної лікарні ім. Корабелиша (м.Херсон); територію та будівлю ліцею (н.п. Одрадокам’янка)

Армія РФ прицільним вогнем вкрила один з медичних закладів Херсона. Пошкоджено два поверхи – хірургічне та отоларингологічне відділення, зруйновано операційну. Внаслідок ворожого удару загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Також поранення отримала медсестра. Ще у чотирьох постраждалих медпрацівників діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу.

Поблизу села Чкалове Бериславського району під час виконання польових робіт 41-річний чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що тракторист дістав тілесні ушкодження. Потерпілого шпиталізували з уламковими пораненнями спини, руки та голови. Йому надають медичну допомогу

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, 8 — дістали поранення.