У Криму прогримів вибух в районі авіабази – ЗМІ

Фото з Telegram-каналу Крим ТАйм

В тимчасово окупованому Криму прогримів вибух в районі селища, де розташована авіабаза.

Джерело: Радіо свобода із посиланням на анонімні Telegram-канали

Деталі: Анонімні Telegram-канали повідомляють про вибух біля селища Гвардійське, що у Сімферопольському районі.

Там розташована авіабаза "Гвардійське". Аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам РФ. "Радіо свобода" повідомляє, що там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.

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Окупаційна влада не коментувала інцидент.

Крім того, зранку окупанти перекривали Кримський міст. Наразі повідомляється, що рух відновлено.

скрін з гугл мапи