У Криму прогримів вибух в районі авіабази – ЗМІ
Середа, 2 серпня 2023, 10:39
В тимчасово окупованому Криму прогримів вибух в районі селища, де розташована авіабаза.
Джерело: Радіо свобода із посиланням на анонімні Telegram-канали
Деталі: Анонімні Telegram-канали повідомляють про вибух біля селища Гвардійське, що у Сімферопольському районі.
Там розташована авіабаза "Гвардійське". Аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам РФ. "Радіо свобода" повідомляє, що там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.
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Окупаційна влада не коментувала інцидент.
Крім того, зранку окупанти перекривали Кримський міст. Наразі повідомляється, що рух відновлено.
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