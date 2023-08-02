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Наслідки атаки на Одещину: окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал

Станіслав ПогоріловСереда, 2 серпня 2023, 11:02
Наслідки атаки на Одещину: окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал
Фото: пресслужба ОГП

Під час нічної атаки безпілотників типу "Shahed-136" на Одещину, руйнувань зазнала портова інфраструктура – росіяни пошкодили елеватор, зернові ангари та вдарили по морвокзалу та адмінбудівлі Дунайського пароплавства, які розташовані в Ізмаїлі.

Джерело: пресслужби ОГП, ОК "Південь"

Дослівно: "Під час нічної атаки по півдню Одеської області силами протипровітряної оборони знищено 11 ударних безпілотників типу "Shahed-136".

Деталі: Повідомляється, що руйнувань зазнали адмінбудівля та морський вокзал. Прокуратура не називає об′єкти та де вони знаходяться, але УП з'ясувала, що вони розташовані в місті обласному місті Ізмаїл.

 
 

Ізмаїльский морський вокзал було реконструйовано тільки у 2019 році. На його реконструкцію витратили 52 млн грн. Вид морвокзалу до удару росіян.

 
Фото: "Думська"

Також внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Наразі встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

 
 

Теми: Одеська областьвійназерноШахед
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