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Пентагон прогнозує, що контрнаступ України буде важким і тривалим

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 11:19
Пентагон прогнозує, що контрнаступ України буде важким і тривалим
Патрік Райдер. ілюстративне фото Вікіпедії

Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

Джерело: речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу у вівторок, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Райдера, у США продовжують бачити, як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

Генерал також наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що "це буде марафон, а не спринт", резюмувавши, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Пряма мова: "І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (ЗСУ –ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", – зазначив Райдер.

Що передувало: Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

У Міністерстві оборони Великої Британії підкреслили, що українські контрнаступальні операції йдуть за планом, а Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.

Теми: контрнаступСША
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