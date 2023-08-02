Пентагон прогнозує, що контрнаступ України буде важким і тривалим

Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

Джерело: речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу у вівторок, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Райдера, у США продовжують бачити, як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

Генерал також наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що "це буде марафон, а не спринт", резюмувавши, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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Пряма мова: "І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (ЗСУ –ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", – зазначив Райдер.

Що передувало: Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

ВІДЕО ДНЯ

У Міністерстві оборони Великої Британії підкреслили, що українські контрнаступальні операції йдуть за планом, а Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.