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Чоловік взяв заручницю і підірвав гранату в адмінбудівлі Марганця

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 серпня 2023, 11:32
Чоловік взяв заручницю і підірвав гранату в адмінбудівлі Марганця
Фото поліції Дніпропетровщини

В Марганці на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у будівлі пенсійного фонду і підірвав там гранату.

Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровської області

Деталі: О 08:56 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас. 

На місце події негайно прибули працівники поліції. В ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали. 

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Зараз на місці події тривають слідчі дії. Відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 
фото поліції
 
 

Теми: Дніпропетровська областьвибух
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