Відносини з Україною зараз "не є найкращими" - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський констатував, що відносини з Україною "останнім часом не є найкращими" начебто через висловлювання представників української влади, а з багатьох питань "немає згоди".

Джерело: Яблонський в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною "немає згоди".

Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником посольства України.

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"Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує", – сказав Яблонський.

Він вважає, що у представників України "виплеснулися певні емоції", однак, за його словами, Польща залишається "поблажливою", оскільки на Україну напали. За словами заступника глави МЗС Польщі, Україна "також не повинна нападати на своїх союзників".

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", – додав заступник глави МЗС Польщі.

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