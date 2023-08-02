Україна оголосила плани перед самітом щодо "Формули миру" Зеленського

Україна сформулювала плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії за участю радників з національної безпеки та політичних директорів, де обговорюватимуть "Формулу миру" Володимира Зеленського.

Джерело: заступник глави ОП Ігор Жовква, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: Жовква повідомив, що за результатами консультацій планується "узгодити філософію 10 пунктів української "Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу), а також опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту "Формули миру" на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний".

За словами заступника Єрмака, "важливо, що це не просто консультації, а чіткий поступ на шляху до поставленої мети: імплементації української Формули миру та її ключових завдань".

Жовква додав, що "окремим бонусом" стане "можливість провести багатосторонні і двосторонні переговори з понад 30-ма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки".

Пряма мова: "Україна має дієвий план і готова розмовляти з усіма державами, які поважають міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави – і таких держав абсолютна більшість.

Для підтримки постійних контактів з нашими близькими партнерами з G7 і Європи у нас маса можливостей, а от переваги міжнародної платформи, яку надала Саудівська Аравія, – важко переоцінити".

Деталі: Заступник глави ОП резюмував, що таким чином Україна "зможе пришвидшити імплементацію "Формули миру", розподілити ролі та чіткіше окреслити завдання, головне з яких – відновлення міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України, адже російська агресія триває на нашій території".

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