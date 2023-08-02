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На Закарпатті затримали злодіїв, які пограбували ексфутболіста збірної і "Шахтаря"

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 13:20
На Закарпатті затримали злодіїв, які пограбували ексфутболіста збірної і Шахтаря
фото: ОГП

На Закарпатті викрили злочинців, які обікрали будинок відомого українського ексгравця збірної з футболу та ФК "Шахтар" Олександра Кучера.

Джерело: офіс Генпрокурора, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Дослівно: "За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.

Вони ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.

Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші".

Деталі: За інформацією УП, жертвою злодіїв став ексгравець національної збірної та ФК "Шахтар" Олександр Кучер.

Загалом крадії завдали потерпілим понад 500 тис. доларів збитків.

Двом зловмисникам повідомили про підозру за фактом викрадення чужого майна (ч. 4 ст. 185 ККУ).

 
фото: ОГП
 
фото: ОГП

Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно.

Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

 
фото: ОГП

Теми: поліціяЗакарпаттяфутбол
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