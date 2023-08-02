У Бєлгородській та Курській областях Росії набраним у так звану територіальну оборону цивільним влада почала роздавати зброю та відповідне військове обладнання.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости" губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Деталі: Місцева влада створила у складі Бєлгородської тероборони 8 батальйонів. На полігоні кожному вручили стрілецьку зброю, цифрові радіостанції, квадрокоптери, антидронові рушниці та ключі від автомобілів УАЗ.

Повідомляється, що місцевих військові вчили збивати дрони-камікадзе. У подальшому за допомогою військових на полігонах проводитимуть навчальні стрільби.

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков запевнив, що видана зброя буде контролюватися. "Зброя ніколи не буває безконтрольною, всі механізми контролю, звісно ж, мають бути, мають бути дуже ретельно реалізовані і передбачені. Власне, немає сумніву, що так воно і є", - сказав Пєсков.

Оновлено від 15.00: Згодом губернатор Курської області Роман Старовой також повідомив, що місцева влада почала роздавати зброю створеній так званій добровільній народній дружині через начебто "загрозу" з боку України.

Він запевнив, що створено всі умови для зберігання зброї. Перша партія – вже на базі. А найближчим часом кількість зброї планується збільшити до 300 одиниць.