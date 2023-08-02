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РФ заявляє про атаку безпілотного катера на свій корабель у Чорному морі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 серпня 2023, 15:02
РФ заявляє про атаку безпілотного катера на свій корабель у Чорному морі
КОРАБЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА НАВЧАННЯХ У 2021 РОЦІ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Міноборони Росії стверджує, що Україна намагалася атакувати морським безпілотним катером російський корабель, який супроводжував цивільний морський транспорт у Чорному морі. 

Джерело: ТАСС із посиланням на представника Міноборони Росії Ігор Конашенкова

Деталі: Це, як запевняє Конашенков, сталося у південно-західній частині моря, і нібито український катер був знищений.

Нагадаємо: Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з 17 липня, а також згорнула морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії моря і, відповідно, відновила там режим тимчасово небезпечного району.

Що передувало: 1 серпня Міністерство оборони Росії також стверджувало, що Україна нібито здійснила спробу атакувати кораблі Чорноморського флоту РФ за 340 км на південний захід від окупованого Севастополя.

Теми: РосіяЧорне морекораблібезпілотники
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