РФ заявляє про атаку безпілотного катера на свій корабель у Чорному морі
Міноборони Росії стверджує, що Україна намагалася атакувати морським безпілотним катером російський корабель, який супроводжував цивільний морський транспорт у Чорному морі.
Джерело: ТАСС із посиланням на представника Міноборони Росії Ігор Конашенкова
Деталі: Це, як запевняє Конашенков, сталося у південно-західній частині моря, і нібито український катер був знищений.
Нагадаємо: Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з 17 липня, а також згорнула морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії моря і, відповідно, відновила там режим тимчасово небезпечного району.
Що передувало: 1 серпня Міністерство оборони Росії також стверджувало, що Україна нібито здійснила спробу атакувати кораблі Чорноморського флоту РФ за 340 км на південний захід від окупованого Севастополя.