Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 15:11
Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували
Фото: ЕЛІЗА КОВАЛЬЧИК

НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів після того, як військовими гелікоптерами Білорусі порушили повітряний простір Польщі у вівторок 1 серпня.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на TVP Info та їхні джерела в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Деталі: За словами співрозмовника телеканалу, НАТО перебуває "в тісному контакті з польською владою" щодо інциденту з білоруськими гелікоптерами на кордоні.

"Ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці", – додало джерело.

Реклама:

Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

ВІДЕО ДНЯ

Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

Теми: НАТОПольщаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1

Зеленський назвав контрнаступ "складним", але є важливий позитив

відео, доповненоБіржові махінації на мільярд: підозрюють екснардепа від БПП

Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

фото, відеоНардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі

МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії

Усі новини...
ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном
Звір-машина: Залужний показав в дії РСЗО RM-70 Vampire
РФ заявляє про атаку безпілотного катера на свій корабель у Чорному морі
В G7 вказали, на які реформи чекають від України задля інвестицій у відбудову
Останні новини
03:18
У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство
02:41
Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС
01:49
В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині
00:59
Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
00:38
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
00:05
Не лише Starlink: в Україну прибули шведські термінали супутникового інтернету
23:42
ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1
23:16
Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою
22:49
Економічні новини 8 серпня: реальний стан енергетики напередодні зими, розірвання чергових угод з РФ
22:18
На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед РФ — генерал Брідлав
Усі новини...
Реклама: