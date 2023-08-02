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Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 15:11
Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували
Фото: ЕЛІЗА КОВАЛЬЧИК

НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів після того, як військовими гелікоптерами Білорусі порушили повітряний простір Польщі у вівторок 1 серпня.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на TVP Info та їхні джерела в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Деталі: За словами співрозмовника телеканалу, НАТО перебуває "в тісному контакті з польською владою" щодо інциденту з білоруськими гелікоптерами на кордоні.

"Ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці", – додало джерело.

Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

Теми: НАТОПольщаБілорусь
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