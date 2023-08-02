Україна ідентифікувала сотні тисяч військових РФ, перевіряє на причетність до воєнних злочинів – ОГП

Прокуратура разом із СБУ та Нацполіцією ідентифікували сотні тисяч російських військових, які перебувають в Україні та перевіряє їх на вчинення воєнних злочинів.

Джерело: керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв′ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Бєлоусова: "Є відповідні бази даних, де є всі ідентифіковані росіяни - військові, працівники розвідок. Не всі з них вчиняли воєнні злочини. Це теж важливо розуміти - на жаль, перетин кордону військовим під час збройного конфлікту за міжнародними стандартами не є злочином. А ми орієнтуємося на ці стандарти, для нас верховенство права має значення".

Деталі: Керівник департаменту війни розповів, що є також категорія "потенційно підозрюваних", їх перевіряють на причетність до вчинення воєнних злочинів, таких налічується десятки тисяч.

За словами Бєлоусова, щодо офіційно підозрюваних, то в категорії тих, хто вчинив воєнні злочини, є 386 підозрюваних. "Із цих осіб щодо 225 направили обвинувальні акти до суду, і з направлених в суд маємо 54 засуджених", - уточнив Бєлоусов.

Він також вказав й на реальні вироки. "Із 54 вироків 15 - реальні, не заочка. Як правило, це військові невисокого рангу, рядові або офіцери нижчої ланки, тому що генерали не потрапляють під час бою в наші руки, хоча і гинуть тут, на щастя для нас", - підкреслив очільник департаменту.

Крім того, повідомив Бєлоусов, всі військовополонені проходять через спеціальну систему, умовний скринінг. "Якщо ми бачимо, що є можливі ознаки причетності до воєнних злочинів, то починаємо копати глибше і з'ясовувати. Далеко не в усіх щось знаходимо", - розповів він.

У категорії підозрюваних за злочин агресії, за словами керівника департаменту, всі проходять за заочною процедурою. "Йдеться про вище військово-політичне керівництво. У магістральній справі щодо агресії маємо 674 підозрюваних. Це так званий елітарний злочин, підозрювані - люди, які мають надвисокі посади. Маємо 312 справ у судах за цією категорією і 20 вироків. Вироки - стосовно депутатів Держдуми РФ", - зазначив він.