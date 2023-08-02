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Папа Римський розкритикував Європу за брак "креативу" для врегулювання війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 15:41
Папа Римський розкритикував Європу за брак креативу для врегулювання війни в Україні
фото VATICAN MEDIA

Папа Римський Франциск висловив сумнів у тому, що країни Заходу рухаються в правильному напрямку для забезпечення миру у всьому світі, починаючи з охопленої війною України.

Джерело: Франциск під час апостольської поїздки до Португалії, повідомляє Vatican News

Пряма мова: "З глибокою любов'ю до Європи та в дусі діалогу, який вирізняє цей континент, ми могли б запитати її: "Куди ти пливеш, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що спричиняють стільки кровопролиття?".

Деталі: Понтифік засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту".

Він додав, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Що передувало: Цими вихідними Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"

Теми: Папа РимськийвійнаЄвропа
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