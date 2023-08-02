Росія сформувала "трудові загони" зі студентів для пропаганди на окупованій території – ЦНС

Тимчасово окуповані території України стали місцем проведення російських пропагандистських заходів "трудовими студентськими загонами".

Джерела: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, росіяни створили так звані "студентські трудові загони", які складаються з росіян.

Ці загони діють в зруйнованих військами Росії містах - Маріуполі, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Семінари та "молодіжні форуми" окупанти проводять за підтримки "Росмолоді", яка займається децентралізацією так званих "молодіжних рухів", більшість з яких умовно виступають як волонтерські.

Читайте також: ВКонтакте з окупантами: машина російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях