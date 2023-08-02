Росія сформувала "трудові загони" зі студентів для пропаганди на окупованій території – ЦНС
Середа, 2 серпня 2023, 16:09
Тимчасово окуповані території України стали місцем проведення російських пропагандистських заходів "трудовими студентськими загонами".
Джерела: Центр національного спротиву
Деталі: За інформацією ЦНС, росіяни створили так звані "студентські трудові загони", які складаються з росіян.
Ці загони діють в зруйнованих військами Росії містах - Маріуполі, Сєвєродонецьку та Лисичанську.
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Семінари та "молодіжні форуми" окупанти проводять за підтримки "Росмолоді", яка займається децентралізацією так званих "молодіжних рухів", більшість з яких умовно виступають як волонтерські.
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