Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В G7 вказали, на які реформи чекають від України задля інвестицій у відбудову

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 16:15
В G7 вказали, на які реформи чекають від України задля інвестицій у відбудову
Фото: Getty Images

Посли "Групи семи" вказали на кроки та реформи, яких очікують від України у підготовці до повоєнної відбудови країни та приходу західних інвестицій, серед них прозорість та підзвітність.

Джерело: спільний Twitter послів G7 , передає "Європейська правда"

Деталі: Посли розповіли, що зустрічалися з прем’єром Денисом Шмигалем і говорили про подальші кроки після Конференції щодо відбудови України.

"Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції", – наголосили посли.

Реклама:

Вони зазначили, що для цього від України очікують низку кроків в антикорупційній сфері, зокрема: своєчасного призначення нового керівника НАЗК, відновлення системи декларування активів та фінансового звітування політичних партій, посилення антикорупційних установ, зокрема САП та АРМА. 

"Також закликаємо ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет та покращать корпоративне управління підприємств у державній власності згідно зі стандартами ОЕСР", – додали вони.

Посли зазначили, що поділяють думку про необхідність починати підготовку до конференції  щодо відбудови України на 2024 рік у Німеччині.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: G7реформиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
G7
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Країни G7 погодили декларацію щодо "гарантій безпеки" для України
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: