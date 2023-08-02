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В G7 вказали, на які реформи чекають від України задля інвестицій у відбудову

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 16:15
В G7 вказали, на які реформи чекають від України задля інвестицій у відбудову
Фото: Getty Images

Посли "Групи семи" вказали на кроки та реформи, яких очікують від України у підготовці до повоєнної відбудови країни та приходу західних інвестицій, серед них прозорість та підзвітність.

Джерело: спільний Twitter послів G7 , передає "Європейська правда"

Деталі: Посли розповіли, що зустрічалися з прем’єром Денисом Шмигалем і говорили про подальші кроки після Конференції щодо відбудови України.

"Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції", – наголосили посли.

Вони зазначили, що для цього від України очікують низку кроків в антикорупційній сфері, зокрема: своєчасного призначення нового керівника НАЗК, відновлення системи декларування активів та фінансового звітування політичних партій, посилення антикорупційних установ, зокрема САП та АРМА. 

"Також закликаємо ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет та покращать корпоративне управління підприємств у державній власності згідно зі стандартами ОЕСР", – додали вони.

Посли зазначили, що поділяють думку про необхідність починати підготовку до конференції  щодо відбудови України на 2024 рік у Німеччині.

Теми: G7реформиУкраїна
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