Прикордонники показали, як збивають "Шахеди" зі стрілецької зброї

Під час нічної ворожої атаки 2 серпня прикордонники збили два "Шахеди" на півдні країни.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Вночі Російська Федерація здійснила масовану дронову атаку безпілотниками типу Shahed-136 по портовій і промисловій інфраструктурі Подунав'я.

Отримавши команду до бою, вогневі групи оперативно зайняли позиції для знищення ворожих БпЛА. Попри складне візуальне виявлення цілі в темряві, двом вогневим групам вдалось знищити по одному ворожому дрону".

Деталі: Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, прикордонники збили один дрон за допомогою стрілецької зброї, в іншому випадку допоміг ще й кулемет.