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Прикордонники показали, як збивають "Шахеди" зі стрілецької зброї

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 16:39
Прикордонники показали, як збивають Шахеди зі стрілецької зброї
фото ДПСУ

Під час нічної ворожої атаки 2 серпня прикордонники збили два "Шахеди" на півдні країни.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Вночі Російська Федерація здійснила масовану дронову атаку безпілотниками типу Shahed-136 по портовій і промисловій інфраструктурі Подунав'я.

Отримавши команду до бою, вогневі групи оперативно зайняли позиції для знищення ворожих БпЛА. Попри складне візуальне виявлення цілі в темряві, двом вогневим групам вдалось знищити по одному ворожому дрону".

Деталі: Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, прикордонники збили один дрон за допомогою стрілецької зброї, в іншому випадку допоміг ще й кулемет.

Теми: ШахедвійнаПрикордонна служба
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