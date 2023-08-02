Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники показали, як збивають "Шахеди" зі стрілецької зброї

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 16:39
Прикордонники показали, як збивають Шахеди зі стрілецької зброї
фото ДПСУ

Під час нічної ворожої атаки 2 серпня прикордонники збили два "Шахеди" на півдні країни.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Вночі Російська Федерація здійснила масовану дронову атаку безпілотниками типу Shahed-136 по портовій і промисловій інфраструктурі Подунав'я.

Отримавши команду до бою, вогневі групи оперативно зайняли позиції для знищення ворожих БпЛА. Попри складне візуальне виявлення цілі в темряві, двом вогневим групам вдалось знищити по одному ворожому дрону".

Реклама:

Деталі: Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, прикордонники збили один дрон за допомогою стрілецької зброї, в іншому випадку допоміг ще й кулемет.

Теми: ШахедвійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Шахед
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки РФ "Шахедами" 2 серпня
Наслідки атаки на Одещину: окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал
Рятувальники показали наслідки атаки "Шахедів" в одному з районів столиці
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: