Оголосили склад матчу зірок із Шевченком та Зінченком на підтримку України

United24 оголосив склад благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України, в якому на чолі з Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком зіграють зірки футболу, кіно та музики.

Джерело: реліз United24, наданий "Українській правді"

Деталі: Матч відбудеться 5 серпня на домашній арені "Челсі" Stamford Bridge.

Команда Шевченка (у формі синього кольору) гратиме під керівництвом тренерки жіночої команди "Челсі" Емми Хейз.

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Тренером збірної Зінченка (жовтого кольору) буде легенда "Арсеналу" Арсен Венгер.

Склад команди Шевченка:

голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

Склад команди Зінченка:

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голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;

захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

півзахисники капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірки серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джимо та Філ Данстер, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено, Гіро Файнс-Тіффін та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур, Том Греннан і Челсі Граймс, телеведучий Роман Кемпф.

Трансляцію гри покажуть у марафоні "Єдині новини", коментуватимуть Роман Бебех і Віктор Вацко.