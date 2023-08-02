Оголосили склад матчу зірок із Шевченком та Зінченком на підтримку України

United24 оголосив склад благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України, в якому на чолі з Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком зіграють зірки футболу, кіно та музики.

Джерело: реліз United24, наданий "Українській правді"

Деталі: Матч відбудеться 5 серпня на домашній арені "Челсі" Stamford Bridge.

Команда Шевченка (у формі синього кольору) гратиме під керівництвом тренерки жіночої команди "Челсі" Емми Хейз.

Тренером збірної Зінченка (жовтого кольору) буде легенда "Арсеналу" Арсен Венгер.

Склад команди Шевченка:

голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

Склад команди Зінченка:

голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;

захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

півзахисники капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірки серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джимо та Філ Данстер, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено, Гіро Файнс-Тіффін та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур, Том Греннан і Челсі Граймс, телеведучий Роман Кемпф.

Трансляцію гри покажуть у марафоні "Єдині новини", коментуватимуть Роман Бебех і Віктор Вацко.