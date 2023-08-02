Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оголосили склад матчу зірок із Шевченком та Зінченком на підтримку України

Роман ПетренкоСереда, 2 серпня 2023, 17:12
Оголосили склад матчу зірок із Шевченком та Зінченком на підтримку України
фото: united24

United24 оголосив склад благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України, в якому на чолі з Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком зіграють зірки футболу, кіно та музики.

Джерело: реліз United24, наданий "Українській правді"

Деталі: Матч відбудеться 5 серпня на домашній арені "Челсі" Stamford Bridge.

Команда Шевченка (у формі синього кольору) гратиме під керівництвом тренерки жіночої команди "Челсі" Емми Хейз.

Реклама:

Тренером збірної Зінченка (жовтого кольору) буде легенда "Арсеналу" Арсен Венгер.

Склад команди Шевченка:

  • голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;
  • захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас; 
  • півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;
  • нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

Склад команди Зінченка:

ВІДЕО ДНЯ
  • голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;
  • захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;
  • півзахисники капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;
  • нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірки серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джимо та Філ Данстер, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено, Гіро Файнс-Тіффін та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур, Том Греннан і Челсі Граймс, телеведучий Роман Кемпф.

Трансляцію гри покажуть у марафоні "Єдині новини", коментуватимуть Роман Бебех і Віктор Вацко.

Теми: футболШевченко-футболістблагодійністьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії

Європейські трейдери почали зберігати газ в українських сховищах - Reuters

На Бахмутському напрямку ЗСУ тримають ініціативу: знищили вузол зв'язку РФ та 65 окупантів

В Україні пропонують запровадити День подяки та зробити його вихідним

фото, оновленоКількість поранених у Покровську зросла до 88, загинуло 7, попередньо без людей під завалами

Усі новини...
футбол
Суд знову відсторонив від посади Павелка
На Закарпатті затримали злодіїв, які пограбували ексфутболіста збірної і "Шахтаря"
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" перший в історії матч у Лізі чемпіонів
Останні новини
15:59
Британія розширила санкції, щоб обмежити доступ Росії до військового обладнання
15:51
Колишня компанія McKinsey, що залишилася в Росії, консультує росіян, як збільшити дохід від газу
15:50
Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат
15:48
На Заході вже не чекають прориву України на фронті до холодів і побоюються звинувачень – ЗМІ
15:45
Адвокати Жеваго кажуть, що не знайшли жодної інформації про накладення на нього санкцій
15:42
В Україні надалі відстежуватимуть штами та мутації COVID-19 – головний санлікар
15:40
В ЄС заявили, що липень був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень
15:38
Росія вбила в Україні 78 рятувальників з початку повномасштабної війни
15:30
Міноборони РФ збрехало про удар по пункту управління в Покровську. В ЗСУ прокоментували
15:28
Нардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі – джерела
Усі новини...
Реклама: