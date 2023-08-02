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Україна хоче провести Глобальний саміт миру восени

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 18:59
Україна хоче провести Глобальний саміт миру восени
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір провести Глобальний саміт миру восени.

Джерело: Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ 2 серпня

Деталі: За словами президента, наразі у країни є 5 орієнтирів, головний з яких − реалізація Формули миру.

Зеленський підкреслив, що абсолютна більшість держав і народів світу прагне миру, міжнародного спокою і відсутності створених Росією загроз − і 10 пунктів Формули миру відображають саме це важливе завдання.

За словами президента, цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників МЗС у Джидді, у якій візьмуть участь майже 40 держав. Він нагадав, що перша зустріч була в Данії, в Копенгагені.

Пряма мова Зеленського: "А третім кроком буде організація саміту, Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. На саміті, якому потрібна – і може бути – світова більшість. Представники Півночі й Півдня, Сходу й Заходу. Осінь уже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності".

Деталі: Серед інших основних орієнтирів України він назвав:

  • зброю та санкції;
  • інтеграцію України із Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політику сусідства;
  • економіку та відновлення, трансформацію;
  • українці "як в Україні, так і за кордоном".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів, який представила Україна.

Теми: Зеленськиймир
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