Україна хоче провести Глобальний саміт миру восени

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір провести Глобальний саміт миру восени.

Джерело: Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ 2 серпня

Деталі: За словами президента, наразі у країни є 5 орієнтирів, головний з яких − реалізація Формули миру.

Зеленський підкреслив, що абсолютна більшість держав і народів світу прагне миру, міжнародного спокою і відсутності створених Росією загроз − і 10 пунктів Формули миру відображають саме це важливе завдання.

Реклама:

За словами президента, цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників МЗС у Джидді, у якій візьмуть участь майже 40 держав. Він нагадав, що перша зустріч була в Данії, в Копенгагені.

Пряма мова Зеленського: "А третім кроком буде організація саміту, Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. На саміті, якому потрібна – і може бути – світова більшість. Представники Півночі й Півдня, Сходу й Заходу. Осінь уже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності".

Деталі: Серед інших основних орієнтирів України він назвав:

ВІДЕО ДНЯ

зброю та санкції;

інтеграцію України із Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політику сусідства;

економіку та відновлення, трансформацію;

українці "як в Україні, так і за кордоном".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів, який представила Україна.