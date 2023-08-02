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До декларації G7 про гарантії безпеки для України вже приєдналися 12 країн − Зеленський

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 19:54
До декларації G7 про гарантії безпеки для України вже приєдналися 12 країн − Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 2 серпня до спільної декларації Групи семи про так звані "гарантії безпеки" для України уже приєдналися 12 країн.

Джерело: Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ у середу

Пряма мова президента: "До Спільної декларації з "Групою семи" на сьогодні приєдналися ще 12 країн-партнерів: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція".

Деталі: Він також додав, що цього тижня Україна починає роботу вже над двосторонніми угодами. Першою державою у цьому питанні стали США.

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Про те, які ще країни можуть приєднатися до Спільної декларації, за словами Зеленського, поговорять на закритій частині наради.

Президент також запевнив, що за другу половину цього року пакет безпекових гарантій для України "стане цілком конкретним".

Теми: ЗеленськийУкраїнаG7гарантії безпеки
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