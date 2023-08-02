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Трюдо розлучається з дружиною після 18 років шлюбу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 21:00
Трюдо розлучається з дружиною після 18 років шлюбу
ФОТО: CP PHOTO

Прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення з дружиною Софі Грегуар, шлюб із якою було укладено в 2005 році.

Джерело: Трюдо у соцмережах, якого цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Як завжди, ми залишаємося дружною сім'єю, яка глибоко кохає та поважає одне одного і все, що ми створили й будемо продовжувати створювати".

Деталі: У короткій заяві канадський прем’єр зазначив, що "після багатьох змістовних і непростих розмов" вони із дружиною "ухвалили рішення розлучитися".

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Трюдо попросив поважати приватність його сім’ї.

Офіс прем’єр-міністра в заяві, яку цитують канадські ЗМІ, повідомив, що Трюдо й Грегуар продовжать час від часу брати участь у спільних заходах, а наразі зосереджені на вихованні своїх дітей.

Востаннє подружжя вирушало за кордон до Лондона на коронацію короля Чарльза ІІІ у травні, а також приймало президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден в Оттаві з офіційним візитом у березні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Софі Грегуар і Джастін Трюдо побрались у Монреалі у травні 2005 року, ще до початку активної політичної кар’єри майбутнього прем’єра.

 
ФОТО: CP PHOTO

Пара спільно виховує трьох дітей: 15-річного Ксав'є, 14-річну Еллу-Грейс і дев’ятирічну Адрієн.

Новина про розлучення Трюдо з'явилась після низки перестановок в його уряді.

Теми: Канада
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