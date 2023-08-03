Києву та низці областей загрожувала атака ворожих БпЛА
Близько першої години ночі 3 серпня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів у Київській та низці інших областей.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КМВА
Дослівно: "Київська область – загроза застосування ударних БпЛА".
Деталі: О 00:49 у Київській області була оголошена повітряна тривога.
Раніше про загрозу атаки ударними БпЛА повідомили у Чернігівській області.
О першій ночі про таку ж загрозу було повідомлено в Сумській області.
Повітряну тривогу також було оголошено у Києві, Черкаській, Полтавській областях, де теж існує загроза ворожих дронів.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - зазначили у КМВА.
Оновлено: О 02:47 відбої тривоги почалися з Полтавської, Черкаської, Сумської областей.
О 03:39 тривогу скасували в Чернігівській області.
О 04:08 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА у Київській та Чернігівській областях.