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Києву та низці областей загрожувала атака ворожих БпЛА

"Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 01:10
Києву та низці областей загрожувала атака ворожих БпЛА
фото: Getty Images

Близько першої години ночі 3 серпня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів у Київській та низці інших областей.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КМВА

Дослівно: "Київська область – загроза застосування ударних БпЛА".

Деталі: О 00:49 у Київській області була оголошена повітряна тривога.

Раніше про загрозу атаки ударними БпЛА повідомили у Чернігівській області.

О першій ночі про таку ж загрозу було повідомлено в Сумській області.

Повітряну тривогу також було оголошено у Києві, Черкаській, Полтавській областях, де теж існує загроза ворожих дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - зазначили у КМВА.

Оновлено: О 02:47 відбої тривоги почалися з Полтавської, Черкаської, Сумської областей.

О 03:39 тривогу скасували в Чернігівській області.

О 04:08 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА у Київській та Чернігівській областях.

Теми: повітряна тривогаКиївська областьПовітряні сили ЗСУ
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