Повітряники попереджали про активність ворожої авіації на південно-східному напрямку

Близько другої години ночі Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

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Деталі: Через загрозу повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Оновлено: Після другої ночі повітряну тривогу оголосили в Херсонській області.

О 02:33 тривогу скасували в Херсонській області.

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Пізніше відбої оголосили в Запорізькій та Дніпропетровській та інших областях.