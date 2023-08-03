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Повітряники попереджали про активність ворожої авіації на південно-східному напрямку

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 01:58
Повітряники попереджали про активність ворожої авіації на південно-східному напрямку
Російські ракети. Ілюстративне фото Getty Images

Близько другої години ночі Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Деталі: Через загрозу повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Оновлено: Після другої ночі повітряну тривогу оголосили в Херсонській області.

О 02:33 тривогу скасували в Херсонській області.

Пізніше відбої оголосили в Запорізькій та Дніпропетровській та інших областях.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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