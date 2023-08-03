Повітряники попереджали про активність ворожої авіації на південно-східному напрямку
Четвер, 3 серпня 2023, 01:58
Близько другої години ночі Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
Деталі: Через загрозу повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Оновлено: Після другої ночі повітряну тривогу оголосили в Херсонській області.
О 02:33 тривогу скасували в Херсонській області.
Пізніше відбої оголосили в Запорізькій та Дніпропетровській та інших областях.