Росіяни гатили по Сумщині, атакували некерованими ракетами

Протягом минулого дня було здійснено 35 ворожих обстрілів Сумської області, в тому числі некерованими ракетами, зафіксовано 206 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Було обстріляно 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 28 вибухів, мінометів, 36 вибухів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль.

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Білопільську громаду обстрілювали з мінометів, гранатометів, артилерії, всього 13 вибухів. Також із гелікоптера здійснено пуск 11 ракет (ймовірно НАР).

Есманську громаду "накривали" з різного озброєння, зафіксовано 28 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

У Середино-Будській громаді був обстріл із гранатомета, 12 вибухів.

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Великописарівська громада: артилерія, 7 вибухів, з літака здійснено пуск 16 ракет зі шрапнеллю, з гелікоптеру здійснено пуск 8 ракет (типу НАР).

По Хотінській громаді з гелікоптера здійснено пуск 2 ракет (ймовірно НАР), а також були обстріли з артилерії, 11 вибухів.

Ворог бив і по Новослобідській громаді з мінометів, артилерії, РСЗВ. Зафіксовано 22 вибухи.

По Миропільській громаді був мінометний обстріл, 10 вибухів.