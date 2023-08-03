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Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про збиття БпЛА

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 03:48
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про збиття БпЛА
В'ЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РІА НОВОСТИ"

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття БпЛА у регіоні.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БпЛА літакового типу".

Деталі: Гладков зазначив, що "оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".

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За його словами, інформації про руйнування і постраждалих немає.

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Теми: безпілотникиРосіявійна
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