Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про збиття БпЛА

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття БпЛА у регіоні.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БпЛА літакового типу".

Деталі: Гладков зазначив, що "оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".

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За його словами, інформації про руйнування і постраждалих немає.