Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про збиття БпЛА
Четвер, 3 серпня 2023, 03:48
Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття БпЛА у регіоні.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито БпЛА літакового типу".
Деталі: Гладков зазначив, що "оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".
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За його словами, інформації про руйнування і постраждалих немає.
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