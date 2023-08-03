Повітряні сили за ніч знищили 22 дрони: 15 "Шахедів" і 7 розвідувальних 

Уночі Повітряні сили знищили 15 "Шахедів" та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА "Shahed-136/131".

Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".

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Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено".

Деталі: Крім того, за минулу та поточну добу авіація повітряних сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.