Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться
Після інциденту з гелікоптерами Білорусі у США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО, але наразі застосування п'ятої статті НАТО не обговорюється.
Джерело: речник Держдепартаменту Меттю Міллер, "Європейська правда"
Деталі: За словами Міллера, Сполучені Штати "очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн", додавши, що й надалі "продовжуватимуть дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО".
"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі", – наголосив Міллер.
Відповідаючи на питання, чи робилися якісь спроби зв'язатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статтей НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами НАТО.
П'ята стаття НАТО передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу. Четвертая стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
Нагадаємо:
- У вівторок ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.
- Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.
- У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.
- Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.