Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 08:49
Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться
ФОТО: ELIZA KOWALCZYK

Після інциденту з гелікоптерами Білорусі у США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО, але наразі застосування п'ятої статті НАТО не обговорюється.

Джерело: речник Держдепартаменту Меттю Міллер, "Європейська правда"

Деталі: За словами Міллера, Сполучені Штати "очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн", додавши, що й надалі "продовжуватимуть дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО".

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі", – наголосив Міллер.

Відповідаючи на питання, чи робилися якісь спроби зв'язатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статтей НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами НАТО.

П'ята стаття НАТО передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу. Четвертая стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Нагадаємо: 

  • У вівторок ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.
  • Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.
  • У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.
  • Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

Теми: ПольщаНАТОБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Польща
Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви: говорили про "Вагнер" та інші провокації
"Вояж" білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву "не нагнітати"
Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: