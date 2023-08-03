Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться

Після інциденту з гелікоптерами Білорусі у США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО, але наразі застосування п'ятої статті НАТО не обговорюється.

Джерело: речник Держдепартаменту Меттю Міллер, "Європейська правда"

Деталі: За словами Міллера, Сполучені Штати "очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн", додавши, що й надалі "продовжуватимуть дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО".

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі", – наголосив Міллер.

Відповідаючи на питання, чи робилися якісь спроби зв'язатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статтей НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами НАТО.

П'ята стаття НАТО передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу. Четвертая стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

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