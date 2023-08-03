Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 08:49
Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться
ФОТО: ELIZA KOWALCZYK

Після інциденту з гелікоптерами Білорусі у США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО, але наразі застосування п'ятої статті НАТО не обговорюється.

Джерело: речник Держдепартаменту Меттю Міллер, "Європейська правда"

Деталі: За словами Міллера, Сполучені Штати "очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн", додавши, що й надалі "продовжуватимуть дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО".

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі", – наголосив Міллер.

Реклама:

Відповідаючи на питання, чи робилися якісь спроби зв'язатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статтей НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами НАТО.

П'ята стаття НАТО передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу. Четвертая стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.
  • Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.
  • У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.
  • Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

Теми: ПольщаНАТОБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Польща
Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви: говорили про "Вагнер" та інші провокації
"Вояж" білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву "не нагнітати"
Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували
Останні новини
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Усі новини...
Реклама: