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На півдні України наступальні дії сповільнює відростання підліска – Британська розвідка

"Європейська правда", "Економічна правда"Четвер, 3 серпня 2023, 09:28
На півдні України наступальні дії сповільнює відростання підліска – Британська розвідка
Боєць "Білого вовка", фото СБУ

Розвідка Великої Британії повідомляє, що наступальні дії українських сил серед іншого сповільнює відростання підліска на півдні України. 

Джерело: про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 3 серпня, опублікованому в Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначає, що орні землі в зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються незасіяними, а в умовах теплого і вологого літа активно розповсюджуються бур’яни і чагарники.

Додатковий покрив допомагає маскувати російські оборонні позиції і ускладнює розмінування оборонних мінних полів, додали у відомстві.

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"Хоча підлісок також може слугувати прикриттям для невеликих прихованих піхотних атак, врешті-решт це ускладнює просування вперед для обох сторін", – наголошується в огляді.

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Теми: Велика БританіярозвідкаУкраїнавійна
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