Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні України наступальні дії сповільнює відростання підліска – Британська розвідка

"Європейська правда", "Економічна правда"Четвер, 3 серпня 2023, 09:28
На півдні України наступальні дії сповільнює відростання підліска – Британська розвідка
Боєць "Білого вовка", фото СБУ

Розвідка Великої Британії повідомляє, що наступальні дії українських сил серед іншого сповільнює відростання підліска на півдні України. 

Джерело: про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 3 серпня, опублікованому в Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначає, що орні землі в зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються незасіяними, а в умовах теплого і вологого літа активно розповсюджуються бур’яни і чагарники.

Додатковий покрив допомагає маскувати російські оборонні позиції і ускладнює розмінування оборонних мінних полів, додали у відомстві.

"Хоча підлісок також може слугувати прикриттям для невеликих прихованих піхотних атак, врешті-решт це ускладнює просування вперед для обох сторін", – наголошується в огляді.

Нагадаємо:

Теми: Велика БританіярозвідкаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Велика Британія
РФ формує нові підрозділи, але цього недостатньо без посилення мобілізації – розвідка Британії
Британський регулятор просить громадськість висловитися щодо угоди між Microsoft і Activision Blizzard
ЗМІ дізнались, чому Британія не визнала "ПВК Вагнер" терористичною організацією
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: