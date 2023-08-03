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Росія змушує українців в окупації приймати громадянство РФ – дослідження

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 11:17
Росія змушує українців в окупації приймати громадянство РФ – дослідження
Фото: Getty Images

Російська окупаційна "влада" примушує українців приймати російське громадянство, погрожуючи депортацією до РФ, Паспортизація також дає привід для подальшого розвитку імперських амбіцій Кремля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дослідження Conflict Observatory за підтримки Держдепу США

Деталі: Як заявив речник Держдепу Метью Міллер, у дослідженні детально описується тривожна кампанія з примусу українських мешканців до прийняття російського громадянства.

"Ті, хто відмовляється це зробити, стикаються з обмеженим доступом до державних послуг, працевлаштування та володіння власністю, що має наслідки для їхньої мобільності, здоров'я та засобів до існування", – зазначив він.

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За його словами, "батьки, які відмовляються реєструвати своїх дітей для отримання російського громадянства, стикаються з обмеженим доступом до батьківських пільг, а деяким із них погрожують втратою опіки над дітьми та можливою депортацією до РФ".

"Паспортизація також дає привід для подальшого розвитку імперських амбіцій Кремля, нібито для захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. Це давня тактика, яку Росія застосовує на територіях, окупованих нею в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії", – зауважив Міллер.

Він також наголосив, що "санкціоноване (російською) державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр української території є і залишиться Україною", тоді як "українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться українськими громадянами".

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"Сполучені Штати нагадують Росії про її зобов'язання за міжнародним правом, і ми знову закликаємо російське керівництво припинити цю незаконну війну", – резюмував Міллер.

Що було раніше: Перед цим британська розвідка повідомляла, що примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії і демонструвати буцімто успіх вторгнення.

Теми: Росіяокупаціяпаспортвійна
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