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Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон

Ірина БалачукЧетвер, 3 серпня 2023, 12:08
Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон
Фото ОГП

Державне бюро розслідувань затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно бюро: "Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації.

Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України". 

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фото огп

Деталі: За свої "послуги" зловмисник брав 10 тисяч доларів з однієї особи. За ці гроші "клієнтам" оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Правоохоронці задокументували кілька випадків видачі фіктивних довідок. 

 
фото ОГП

Організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів. 

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фото ОГП

За місцем проживання посадовця, а також у районному територіальному центрі комплектування і Київській міській військовій адміністрації пройшли обшуки.

У зловмисника вилучили понад 48 тисяч доларів (з них вже 2 тисячі доларів ідентифіковані, як кошти, отримані за "переправлення" чоловіків за кордон) та 5 тисяч євро.

Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України − незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Теми: ДБРпризовкордонхабар
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