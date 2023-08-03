У Підмосков'ї горить цех із виробництва акумуляторів: уже обвалився дах
У підмосковному Воскресенську загорівся цех із виробництва акумуляторів, чули вибухи, згодом обвалився дах будівлі.
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і РБК, російські Telegram-канали, МНС Росії
Деталі: Повідомляють, що евакуювали 7 осіб.
Російські Telegram-канали публікують фото і відео з місця події. Видно великий стовп диму.
У Підмосков'ї велика пожежа в цеху з виробництва акумуляторів. Відео РБК pic.twitter.com/pIM7l1gQNz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023
Очевидці також повідомляють про вибухи.
Пожежа у Підмосков'ї уже сягнула 400 кв.м. - росЗМІ. Відео RT pic.twitter.com/DaUP0jgf1O— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023ВІДЕО ДНЯ
У МНС Росії заявили, що гасять пожежу у виробничому цеху Підмосков'я.
Повідомляється, що в міському окрузі Воскресенськ, на вулиці Московській горять 200 кв.м. нежитлової будівлі, евакуювали 7 осіб.
Пізніше в МНС повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 кв.м, а також обвалилася покрівля.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До гасіння залучені 86 осіб, 24 одиниці техніки, зокрема пожежний поїзд.