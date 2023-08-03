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У Підмосков'ї горить цех із виробництва акумуляторів: уже обвалився дах

Ірина БалачукЧетвер, 3 серпня 2023, 14:51
У Підмосков'ї горить цех із виробництва акумуляторів: уже обвалився дах
Фото РИА Новости

У підмосковному Воскресенську загорівся цех із виробництва акумуляторів, чули вибухи, згодом обвалився дах будівлі.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і РБК, російські Telegram-канали, МНС Росії 

Деталі: Повідомляють, що евакуювали 7 осіб.

Російські Telegram-канали публікують фото і відео з місця події. Видно великий стовп диму.

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Очевидці також повідомляють про вибухи.

У МНС Росії заявили, що гасять пожежу у виробничому цеху Підмосков'я. 

 
Фото з telegram-каналу Astra

Повідомляється, що в міському окрузі Воскресенськ, на вулиці Московській горять 200 кв.м. нежитлової будівлі, евакуювали 7 осіб. 

 

Пізніше в МНС повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 кв.м, а також обвалилася покрівля. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

До гасіння залучені 86 осіб, 24 одиниці техніки, зокрема пожежний поїзд.

Теми: Росіяпожежа
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