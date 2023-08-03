У Підмосков'ї горить цех із виробництва акумуляторів: уже обвалився дах

У підмосковному Воскресенську загорівся цех із виробництва акумуляторів, чули вибухи, згодом обвалився дах будівлі.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і РБК, російські Telegram-канали, МНС Росії

Деталі: Повідомляють, що евакуювали 7 осіб.

Російські Telegram-канали публікують фото і відео з місця події. Видно великий стовп диму.

У Підмосков'ї велика пожежа в цеху з виробництва акумуляторів. Відео РБК pic.twitter.com/pIM7l1gQNz — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023

Очевидці також повідомляють про вибухи.

Пожежа у Підмосков'ї уже сягнула 400 кв.м. - росЗМІ. Відео RT pic.twitter.com/DaUP0jgf1O — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023

У МНС Росії заявили, що гасять пожежу у виробничому цеху Підмосков'я.

Фото з telegram-каналу Astra

Повідомляється, що в міському окрузі Воскресенськ, на вулиці Московській горять 200 кв.м. нежитлової будівлі, евакуювали 7 осіб.

Пізніше в МНС повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 кв.м, а також обвалилася покрівля.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До гасіння залучені 86 осіб, 24 одиниці техніки, зокрема пожежний поїзд.