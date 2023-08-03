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Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus: немає нагальної потреби

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 15:59
Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus: немає нагальної потреби
Борис Пісторіус, фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню "особливу дальність" та на те, що у цьому не має особливої потреби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії Пісторіус наголосив на "особливій дальності" цих ракет, а також згадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус зазначив, що Німеччина є "лідером" у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

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Теми: НімеччиназброяУкраїнавійна
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