Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus: немає нагальної потреби
Четвер, 3 серпня 2023, 15:59
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню "особливу дальність" та на те, що у цьому не має особливої потреби.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Деталі: Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії Пісторіус наголосив на "особливій дальності" цих ракет, а також згадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.
Пісторіус зазначив, що Німеччина є "лідером" у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.
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Що було раніше:
- Перед цим німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus.
- Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.