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Завершили розслідування п'яної ДТП, в якій суддя вбив нацгвардійця

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 16:02
Завершили розслідування п'яної ДТП, в якій суддя вбив нацгвардійця
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно судді Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпості в Києві, внаслідок якої загинув 23-річний  військовий Національної гвардії.

Джерело: пресслужба ДБР, Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що наразі, матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту.

Всього за час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

 Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері  безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння.

У ДБР стверджують: незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз.

За наслідками автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого.

За клопотанням прокуратури ухвалою слідчого судді підозрюваному Тандиру було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, який продовжено до 26 серпня 2023 року.
 
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Теми: ДТПКиїв
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