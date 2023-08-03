Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters

У казахстанському сегменті інтернету почали демонструвати оголошення про набір контрактників для служби в армії РФ.

Джерело: Reuters з посиланням на побачені рекламні оголошення

Дослівно Reuters: "Оголошення з пропозицією негайної виплати понад $5 000 за вступ до лав російської армії почали з'являтися на екранах казахстанських інтернет-користувачів на тлі ескалації українського конфлікту".

Деталі: Видання зазначає, що реклама явно орієнтована на казахів: на них зображені російські та казахські прапори і слоган "Пліч-о-пліч".

Вони обіцяють одноразову виплату в розмірі 495 000 російських рублів (5 300 дол.) тим, хто підпише контракт із російськими військовими, а також щомісячну зарплату в розмірі щонайменше 190 000 рублів (2 000 дол.) і додаткові пільги, розмір яких не розголошується.

Оголошення ведуть на сайт, що пропонує потенційним призовникам вступити на службу в російську армію в Сахалінській області на Далекому Сході Росії.

Власником сайту вказане створене місцевою владою Агентство з розвитку людського капіталу Сахалінської області.

Журналісти намагалися отримати коментар, але оператори колцентру компанії повідомили, що не можуть прокоментувати розміщення реклами, а на запитання електронною поштою організація не відповіла.

Видання нагадує, що казахстанським законодавством заборонена участь у військових конфліктах за кордоном за плату.