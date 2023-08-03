Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю

Польща перемістила до кордону у Підляському воєводстві ударні гелікоптери після провокації з перетином кордону білоруськими гелікоптерами, вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVP

Деталі: На брифінгу міністра оборони Маріуша Блащака та генерала Марека Соколовського оголосили, що Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії

Генерал Соколовський заявив, що вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.

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Що було раніше:

Після заходу на територію Польщі двох білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили, міністр оборони розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Також Польща повідомила про інцидент союзникам і викликала уповноваженого у справах Білорусі.

на низькій висоті, через що їх не одразу виявили, міністр оборони розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Також Польща повідомила про інцидент союзникам і викликала уповноваженого у справах Білорусі. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати інцидент.

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