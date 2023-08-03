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Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 20:03
Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани
Сирський. фото Military Media Center

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розглянув із командирами питання адекватного реагування на наступ противника на Лиманському і Купʼянському напрямках фронту.

Джерело: генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Деталі: Сирський зазначає, що спільно з командирами розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії противника на Лиманському і Купʼянському напрямках та підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій Сил оборони

Пряма мова: "В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

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На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу".

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Теми: контрнаступвійна
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