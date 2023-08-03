Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 20:03
Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани
Сирський. фото Military Media Center

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розглянув із командирами питання адекватного реагування на наступ противника на Лиманському і Купʼянському напрямках фронту.

Джерело: генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Деталі: Сирський зазначає, що спільно з командирами розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії противника на Лиманському і Купʼянському напрямках та підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій Сил оборони

Пряма мова: "В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу".

Теми: контрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС
Керівники навчального центру Нацгвардії "намалювали" собі 1 мільйон "бойових" – СБУ
Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю
"Азов" відпрацював по позиціях росіян: знищено ДОТ і живу силу
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: