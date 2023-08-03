Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розглянув із командирами питання адекватного реагування на наступ противника на Лиманському і Купʼянському напрямках фронту.

Джерело: генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Деталі: Сирський зазначає, що спільно з командирами розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії противника на Лиманському і Купʼянському напрямках та підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій Сил оборони

Пряма мова: "В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

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На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу".