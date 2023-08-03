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Посол Франції відвідав підрозділ, який використовує франко-італійську систему ППО

Четвер, 3 серпня 2023, 20:31
Посол Франції відвідав підрозділ, який використовує франко-італійську систему ППО
Фото: BFM-TV

Французький посол в Україні Етьєн де Понсен відвідав один з українських підрозділів, який використовує франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T для захисту від російських атак.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на твіт посла

Деталі: "Я відвідав український підрозділ, який використовує франко-італійську систему  SAMP-T. Ця система допомагає захищати населення та війська України від атак російських безпілотників та ракет", – зазначив де Понсен.

Він додав, що в нього відбувся "щирий обмін думками" із військовими, й назвав SAMP/T "підтвердженням підтримки Франції у боротьбі з російським агресором".

"Дякуємо Військово-повітряним силам України", – підсумував дипломат.

SAMP/T-MAMBA – це перша в Європі протиракетна система великої дальності. Вона може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота ураження – до 25 кілометрів.

SAMP/T розробив європейський консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система стоїть на озброєнні в Італії, Франції та Сінгапурі.

Передання Україні системи SAMP/T відбулось у межах шостого пакета військової допомоги Італії, оголошеного в лютому цього року, за погодженням із Францією. Уперше це в червні офіційно підтвердив французький президент Емманюель Макрон.

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