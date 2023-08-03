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Зеленський: Штурми ворога дуже жорстокі, але Сили оборони домінують

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 21:29
Зеленський: Штурми ворога дуже жорстокі, але Сили оборони домінують
Зеленський. фото з його Facebook

Президент Володимир Зеленський інформував, що на фронті тривають запеклі бої, але Сили оборони домінують.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Фронт. Бої – важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті!"

Деталі: Президент особливо відзначив бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії та воїнів Ізмаїльського прикордонного загону.

Теми: Зеленськийвійна
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