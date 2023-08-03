Держсекретар США в ООН: Москві треба сказати "Досить!"

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час головування на засіданні Ради безпеки ООН із продовольчої безпеки засудив перетворення державою-агресором РФ голоду на зброю у повномасштабній війні проти України.

Джерело: Блінкен, якого цитує агентство AFP

Деталі: Голова американської дипломатії у виступі під час дебатів у Радбезі ООН підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до атаки й на світову продовольчу систему.

Згадав він і рішення Росії вийти із "зернової угоди", яка дозволила Україні експортувати мільйони тонн продовольства зі своїх чорноморських портів. Блінкен підкреслив, що дії РФ призвели до зростання цін на зерно на понад вісім відсотків.

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Пряма мова: "Кожен член цієї Ради, кожен член ООН повинен сказати Москві: "Досить! Досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить використовувати найуразливіших людей у світі як важіль впливу. Досить цієї невиправданої, безсовісної війни".

Що передувало: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після переговорів із Путіним. 2 серпня лідери Туреччини й Росії обговорили "зернову угоду" й майбутній візит Путіна, що може статись уже цього місяця.