Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни заявили, що Крим атакували 13 безпілотників

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 05:12
Росіяни заявили, що Крим атакували 13 безпілотників
скриншот відео із соцмереж

В окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система ППО, згодом Міноборони Росії повідомило про атаку нібито 13 безпілотниками.

Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, Telegram-канал "Кримський вітер", Міноборони РФ

Пряма мова: "У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об'єкти збиті.

Працюють усі служби. Пошкоджень і постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: "Кримський вітер" написав про вибухи у Феодосії, а також опублікував кадри з місця події.

Оновлено: У Міноборони Росії заявили, що засобами ППО знищено десять БПЛА.

Ще три безпілотники противника, додали у МО РФ, були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кримокупаціявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Крим
У Криму прогримів вибух в районі авіабази – ЗМІ
У Севастополі прозвучали вибухи: окупанти кажуть про збитий безпілотник
ГУР: У Криму зростає спротив окупантам з боку цивільних
Останні новини
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Усі новини...
Реклама: