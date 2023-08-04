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Росіяни заявили, що Крим атакували 13 безпілотників

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 05:12
Росіяни заявили, що Крим атакували 13 безпілотників
скриншот відео із соцмереж

В окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система ППО, згодом Міноборони Росії повідомило про атаку нібито 13 безпілотниками.

Джерело: так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, Telegram-канал "Кримський вітер", Міноборони РФ

Пряма мова: "У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об'єкти збиті.

Працюють усі служби. Пошкоджень і постраждалих немає".

Деталі: "Кримський вітер" написав про вибухи у Феодосії, а також опублікував кадри з місця події.

Оновлено: У Міноборони Росії заявили, що засобами ППО знищено десять БПЛА.

Ще три безпілотники противника, додали у МО РФ, були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Теми: Кримокупаціявибух
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