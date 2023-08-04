У Новоросійську пролунали вибухи, МО РФ заявило про атаку безекіпажними катерами

У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами

Джерело: пропагандистські російські видання РИА Новости, ТАСС, телеграм-канали Baza, Astra

Дослівно РИА: "Екстрені служби Новоросійська повідомили про вибухи в акваторії Новоросійська і села Мисхако, дані про них передали спецслужбам".

Деталі: Телеграм-канали опублікували фото і відео з місця події.

Вони також припустили, що в російське місто атакували морськими дронами, проте зазначили, що офіційна інформація про це наразі відсутня.

Оновлено: Пізніше видання ТААС з посиланням на МО РФ написало, нібито ЗСУ вночі двома морськими безекіпажними катерами спробували атакувати військово-морську базу Новоросійська.

Крім того, у порту Новоросійська встановлено тимчасову заборону на рух суден.