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Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукП'ятниця, 4 серпня 2023, 08:39
Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Щонайменше дві людини загинули і ще дві дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 3 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Курахівці і Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".

Деталі: За словами голови ОВА, поранені мешканці Курахівки.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 1 642 і поранили щонайменше 3 929 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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