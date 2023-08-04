Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині
П'ятниця, 4 серпня 2023, 08:39
Щонайменше дві людини загинули і ще дві дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 3 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Курахівці і Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".
Деталі: За словами голови ОВА, поранені мешканці Курахівки.
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Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 1 642 і поранили щонайменше 3 929 мирних мешканців Донеччини.
Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.