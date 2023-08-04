Британська розвідка пояснила, чому РФ б’є по півдню України в основному дронами, а не ракетами
Росія атакує українську інфраструктуру на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації, вважає розвідка Великої Британії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії за 4 серпня
Деталі: Відомство припускає, що російські атаки по українських портах на річці Дунай з використанням іранських дронів в останні два тижні мали на меті припинити міжнародне судноплавство через ці порти.
Водночас в огляді наголошують, що іранські БПЛА вражали цілі за 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що РФ наважується на удари поблизу території НАТО.
Британські розвідники переконані, що у Москві можуть вважати, що удари дронів несуть менше ризику ескалації, ніж крилаті ракети.
Це пов’язане з тим, що РФ вважає іранські дрони достатньо точними, а також у них набагато менший боєзаряд, ніж у крилатих ракет.
Передісторія:
- Росія атакувала порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча вранці 2 серпня.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав неприйнятними удари РФ по українській інфраструктурі на Дунаї, що відбуваються у безпосередній близькості до румунської території.