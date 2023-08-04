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Британська розвідка пояснила, чому РФ б’є по півдню України в основному дронами, а не ракетами

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 09:58
Британська розвідка пояснила, чому РФ б’є по півдню України в основному дронами, а не ракетами
Наслідки російських ударів по українських портах. Фото з Facebook Міністерства аграрної політики та продовольства України

Росія атакує українську інфраструктуру на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації, вважає розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії за 4 серпня

Деталі: Відомство припускає, що російські атаки по українських портах на річці Дунай з використанням іранських дронів в останні два тижні мали на меті припинити міжнародне судноплавство через ці порти.

Водночас в огляді наголошують, що іранські БПЛА вражали цілі за 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що РФ наважується на удари поблизу території НАТО.

Британські розвідники переконані, що у Москві можуть вважати, що удари дронів несуть менше ризику ескалації, ніж крилаті ракети.

Це пов’язане з тим, що РФ вважає іранські дрони достатньо точними, а також у них набагато менший боєзаряд, ніж у крилатих ракет.

Передісторія:

Теми: Росіявійнабезпілотники
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